Fuerte granizada entre Coronel Charlone y Emilio V. Bunge (VIDEO)

Esta tarde una fuerte tormenta de agua, con algunas ráfagas de viento y granizo en abundancia afectó un amplio sector del distrito de General Villegas y sur de Córdoba.

Las imágenes enviadas por un lector de Distrito Interior muestra las pequeñas piedras que ocupan el total de la calzada, lo que obligó a los conductores a circular con precaución.

Dado el estado de la ruta en general, y lo resbaladizo del tramo comprendido cerca de la estancia San Carlos, cerca del cruce con la RN 33, se recomienda transitar con atención o evitar transitar.

No se registraron daños hasta el momento.

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