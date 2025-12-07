General Pinto: más se 100 participantes en la nueva jornada de Cicloturimo

Hoy se llevó adelante el Cicloturismo organizado por la agrupación Rural Bike Pintense, el Cef N°58, a beneficio de quien fueron las inscripciones y la Municipalidad de General Pinto.

Más de 100 participantes inscriptos que recorrerieron 25 y 50 kilómetros en una jornada que a la aventura se le sumó emoción y diversión.

El recorrido se realizó por caminos rurales cercanos a la ciudad cabecera. El grupo que partió pasadas las 8:30 horas pedaleando 25 kilómetros, luego arribaron al Parque Municipal donde se hidrataron y desde la organización les ofrecieron frutas, luego, por otro circuito volvieron a pedalear la misma distancia.

La travesís culminó con sorteos y uno de los premios fue una bicicleta de competición.

Esta fue la segunda edición de una propuesta al aire libre, social que promueve la actividad física y los buenos hábitos.