La cooperadora del hospital invertirá cincuenta millones en una nueva obra

Desde la Cooperadora del hospital municipal «Nuestra Señora del Carmen» informaron que dieron inicio a la obra de calefacción y refrigeración, con una inversión total de $50.705.375,82, financiada con fondos recaudados por el ente que preside César Julián.

Esta obra, similar a la realizada en otra ala del nosocomio, comprende todo el sector de Emergencias, incluyendo el área de atención, consultorios, laboratorios, Diagnóstico por Imágenes (donde se encuentra el tomógrafo), los pasillos de circulación de pacientes y personal, y los espacios destinados a la atención e internación inmediata.

Esta intervención permitirá mejorar las condiciones de confort y bienestar de pacientes, familiares, profesionales y trabajadores, garantizando una adecuada climatización de un sector fundamental del Hospital durante todo el año, explicaron desde la cooperadora.

Finalmente agradecieron a la comunidad que acompaña y hace posible seguir avanzando de acuerdo a la demanda y mejoras requeridas.