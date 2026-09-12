Condenaron a 15 años de prisión efectiva a Leonel Sancho por el crimen de Patricio Pacheco, ocurrido en General Pinto

El Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Junín condenó a Leonel Andrés Sancho, alias Lecherita, a 15 años de prisión efectiva por el crimen de Javier Pacheco, ocurrido el 8 de julio del 2023.

La Fiscal Paola Luján había pedido para el acusado una pena de 18 años, tras sostener, en la última audiencia del juicio, que logró acreditar que Sancho protagonizó un ataque directo contra la víctima y que, luego de una primera pelea a golpes, obtuvo un cuchillo que había sido llevado por un entonces menor de edad y regresó en dirección a Pacheco para atacarlo.

En ese sentido el jurado lo condenó por Homicidio Agravado por la intervención de un menor de edad. Cabe recordar que la causa llegó a la instancia del juicio como Homicidio Calificado.

En el día de hoy las partes fueron notificadas.

La familia de la víctima, constituida como particular damnificada, no aceptó oportunamente el juicio abreviado. Fue representada por el abogado Juan Tiberio, del estudio de Fernando Burlando, pretendiendo la máxima pena para el asesino.