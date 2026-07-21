Los mellizos Carenzo entregaron el millón de pesos, objetivo cumplido y una villeguense felíz (VIDEO)

Los dueños de Carenzo Automotores, entregaron en mano, y en efectivo el Millón de pesos que sortearon entre los clientes y seguidores en redes sociales, como una manera de agradecer y reconocer el apoyo durante estos años, tanto en el rubro despensa (en ALvear y Alberti), como en la venta de automóviles, con la que crearon recientemente La Feria del Automotor Usado.

La ganadora fue Celina Reid, villeguense que probó suerte, como miles de personas; pero fue ella la favorecida en el sorteo en vivo en Instagram. La felíz ganadora dijo que está en sus planes comprar una moto para el delivery de su emprendimiento familiar, venta de empanadas, que mencionó en la entrevista.

Estas acciones, que más allá de lo comercial, representan buenas noticias, producen mucho gusto en medio de lo que la realidad suele generar.

Por otra parte, ante la llegada de otra fecha importante para los mellizos, anticiparon lo que se viene.