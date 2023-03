Sugerencias para disfrutar del próximo Carnaval de la mejor forma

El mes de febrero, mucha gente buscó pasar momentos agradables para aprovechar el Carnaval, especialmente aquellos que tienen niños pequeños. Algunos fueron a locales, otros celebraron en las calles y hay personas que disfrutaron de otras opciones. Después de la victoria de Argentina en el Mundial de Fútbol, sobraron las razones para pasarla bien en fiestas como el Carnaval. En pro de disfrutar responsablemente de estos días feriados que el próximo año se repetirán, es bueno tomar en cuenta ciertas sugerencias. Por ejemplo: con la llegada del verano, como está sucediendo desde hace unos meses, aún se mantienen altas temperaturas en algunas localidades. Esto significa que si una persona desea ir a la calle a festejar todavía de alguna manera el Carnaval, es prudente estar bien hidratado para aguantar el calor. Y si uno es una persona mayor o se tienen niños, con más razón.

Para tener en cuenta el próximo Carnaval

¿Qué se recomienda al momento de disfrazarse?

Es común querer lucirse con los disfraces del momento. Sin embargo, algunos atuendos pueden ser pesados e incómodos y hay que considerar que seguramente se pase muchas horas con el disfraz puesto. En ocasiones basta con solo usar una careta y seguir usando su ropa del día a día. Ahora bien, si se recibe una invitación a una fiesta de Carnaval, puede que haya que disfrazarse completo. No está de más aprovechar la oportunidad para compartir buenos momentos con amistades y familiares. Por otro lado, es posible encontrar en casa cajas con disfraces usados en otros años. O tal vez un amigo pueda prestar algún objeto alegórico al Carnaval. La tradición de esta celebración dista desde hace muchos años como se puede comprobar acá.

¿Qué objeciones pueda presentar una persona para no celebrar el Carnaval?

Existen grupos de personas y comunidades que se dedican a actividades cuya ideología no acepta el Carnaval como celebración. Es posible encontrar argumentos de que el Carnaval no está alineado con algunas religiones, entre otras razones. Sea falso o no, escapa el alcance de este artículo, pero de todas formas hay que practicar la tolerancia y el respeto al encontrarse con personas que piensan distinto a uno. A su vez, existen adultos que opinan que el Carnaval es solo para los niños. Sin embargo, por internet y diferentes medios se observa a personas de 30 y 40 años congregándose en diferentes lugares para disfrutar de la fiesta antes mencionada. Incluso hay concursos para calificar al mejor disfraz, a la reina del Carnaval, etc. A final de cuentas, queda de parte de cada persona elegir si se disfraza o no y si elige participar en las celebraciones. Vale reseñar que las fiestas carnestolendas son un buen momento para decorar la ciudad y los establecimientos que existen allí. Bien sea con un motivo de un superhéroe, o de épocas pasadas, no está de más adornar con motivos alegres los diferentes lugares y compartir experiencias agradables con los demás.

