La clausura a La Barra fue levantada y el lugar vuelve a funcionar con normalidad

La medida fue dispuesta y comunicada hoy por la jueza de paz de Salliqueló, Dra. María Andrea Alejandra Rodríguez que subroga al Juzgado local ante la Feria Judicial.

A su vez, el Juez de Faltas local, Dr. Martin Leiva, había aplicado una multa económica a la entidad propietaria que rondaba los $ 270.000.

De este modo La Barra, vuelve a funcionar como lo hizo hasta el domingo 21 de julio en que fue clausurado.

De acuerdo a las consultas realizada por Distrito Interior, no podrá realizar nuevamente fiestas tipo boliche bailable, no solamente por la falta del RAN (Registro e Actividades Nocturnas), que motivó la medida municipal; sino porque la ordenanza vigente, no permite ese tipo de habilitaciones dada la ubicación geográfica del lugar.