Este miércoles se interrumpirá el suministro de agua en General Villegas por tareas de mantenimiento

Aguas Bonaerenses informa que mañana, miércoles 22, se realizarán tareas de mantenimiento en las instalaciones de la sucursal de General Villegas.

Producto de las tareas, se verá afectado el servicio con baja presión desde las 08:00 hasta las 13:00 hs en la localidad.

Por esa razón, se solicita a las personas usuarias que cuiden el agua de red y sólo utilicen el recurso para quehaceres impostergables, hasta la normalización del suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.