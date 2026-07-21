Lincoln: ya son 25 los casos de triquinosis en personas, todavía no se halló el origen de la contaminación

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Lincoln confirmó que ya se registran 25 casos de triquinosis en personas en el distrito.

Según informó el secretario de Salud, Dr. Jorge González, los casos más recientes fueron detectados en las localidades de El Dorado y Martínez de Hoz. De acuerdo con la investigación epidemiológica, las personas afectadas consumieron productos adquiridos en la misma carnicería, informó la periodista Alejandra Ramos.

Las autoridades sanitarias indicaron que hasta el momento no se logró identificar el criadero de cerdos infectado que dio origen al brote, por lo que la investigación continúa para determinar la procedencia de la carne contaminada.

Desde Salud reiteraron la importancia de consumir únicamente productos chacinados y derivados del cerdo que cuenten con los controles sanitarios correspondientes, y recomendaron que quienes hayan ingerido alimentos sospechosos y presenten síntomas compatibles con triquinosis consulten de inmediato al hospital.