Lo mostraron con humor: en Santa Regina la ropa que quedó afuera se convirtió el hielo (VIDEO)

Esta mañana entre tantas imágenes que reflejan la fuerza de la helada en el noroeste bonaerense, se destaca este video grabado en Santa Regina, donde la ola polar dejó una marca que arrancó sonrisas.

Trabajadores de la Delegación Municipal que realizaban tareas de recolección, la ropa tendida que un compañero de trabajo había dejado de la noche anterior.

Jorge Roberto Olivera, conocido como «El Bayo», tal vez subestimó el pronóstico de helada y no reparó en lo que fue un olvido.

Esta mañana, cuando aún era de noche, fue a trabajar sin advertir que las prendas de vestir permanecían en el cordel.

La casa se encuentra ubicada en el barrio Norte de la localidad perteneciente al Partido de General Villegas, y el acceso al patio no presenta obstáculo, por lo que sus compañeros, atraídos por la escena, grabaron esta secuencia que fue publicada por FM San José, la radio local.

Con humor, porque parece un paso de comedia, se puede ver la magnitud del frío que por momentos registró -6° en algunos puntos de la zona.

Es verdad que los fríos eran los de antes, pero también lo son los de ahora.