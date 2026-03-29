El SMN emitió un Alerta Amarilla para parte de nuestra zona

El mismo abarca en la provincia de Buenos Aires los distritos de General Villegas, Florentino Ameghino y Rivadavia. Las tormentas podrían darse entre la noche de este domingo, la madrugada y/o mañana del lunes. El Alerta fue emitido minutos antes de las 18 horas.

Mapa del Servicio Meteorológico Nacional

Descripción del Alerta

Amarillo:

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.