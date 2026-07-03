La Municipalidad oficializó los días no laborables por la festividad de Nuestra Señora del Carmen y el Aniversario del Partido

La Municipalidad de General Villegas estableció, mediante la Resolución Municipal N° 658, firmada por el intendente municipal Gilberto Alegre y la secretaria de Gobierno, María Valeria Iglesias, los días no laborables correspondientes a dos fechas significativas para la comunidad: la festividad de la patrona Nuestra Señora del Carmen y el 140° aniversario de la creación del Partido de General Villegas.

La medida se adopta en concordancia con la resolución dictada por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que declara no laborables estas jornadas para las localidades alcanzadas.

En ese marco, se resolvió declarar no laborable el jueves 16 de julio de 2026 para la administración pública municipal y feriado optativo para bancos, comercios, industrias y demás actividades que se desarrollen en la ciudad de General Villegas y en la localidad de Villa Saboya, con motivo de la celebración de la festividad de su santa patrona, Nuestra Señora del Carmen.

Asimismo, se declaró no laborable el martes 28 de julio de 2026 para la administración pública municipal y feriado optativo para bancos, comercios, industrias y demás actividades que se desarrollen en todo el Partido de General Villegas, con motivo de conmemorarse el 140° aniversario de su creación.