La Municipalidad interviene en El Chaparral acondicionando calles

Personal de la Municipalidad de General Villegas trabaja esta mañana en el acondicionamiento de calles en el asentamiento conocido como barrio El Chaparral.

El trabajo que está llevando acabo en estos momentos maquinaria municipal, al parecer de Servicios Urbanos, sorprendió dado que, tratándose de un predio privado, ocupado, el Estado local, no intervenía con servicios como la recolección de residuos, y el mantenimiento o apretura de calles; sin embargo, hoy esto quedó sin efecto.

De acuerdo a lo averiguado pro Distrito Interior, las autoridades municipales, presumiblemente luego de haber mantenido contacto con vecinos del lugar, accedieron a prestar colaboración para el trazado de calles.

Queda claro que por lo reciente, y la escasa información, no se puede determinar si la Municipalidad avanzará en detalles mínimos de urbanización, que permitan a quienes habitan el lugar contar al menos, como en este caso, con un acceso al predio de unas 10 hectáreas.

Cabe destacar que la máquina trabaja con cables a muy baja altura, consecuencia de las conexiones eléctricas clandestinas, justamente porque debido a que se trata de un lugar no legalizado, aunque reconocido por el Gobierno Nacional como Barrio Popular, la empresa prestadora del servicio no puede intervenir allí.

Más allá de esta formalidades, la novedad en el barrio está siendo tomada con gratitud, comentó una vecina a Distrito Interior hace un momento.