La Escuela Especial más visible que nunca, derribaron el tapial que ocultaba su frente

Trabajadores de la construcción derribaron este martes el tapial, que en realidad era un gran paredón, que tapaba todo el frente de la Escuela Especial N° 501 de General Villegas.

La nueva construcción contará con una fachada totalmente diferente de una altura menor y rejas que permitirán apreciar el edificio.

Esta obra forma parte de una clara reconvención especialmente en el modo de concebir la educación especial, haciéndola visible y de una integración verdadera.

Este primer paso no ha pasado desapercibido para quienes transitan por la calle Sarmiento, donde se encuentra el establecimiento educativo.