Día del Padre: Luis Arce, el feliz ganador de la caja de herramientas, llena de herramientas, de Arbas Hnos. y Distrito Interior

Este sábado, pasado el mediodía, en vivo, en el programa Las Cosas pro el Aire, en FM Peregrina (92.9) se realizó el sorteo del tradicional premio que cada año para el Día del Padre se realiza entre los clientes de la firma Arbas Hnos. y este año también Arbas Aceros, el nuevo espacio en la RN 188. De esta propuesta también pueden participar todos los interesados, dado que no es obligación comprar para poder llenar los cupones.

En esta oportunidad se dio la particularidad que quienes participaran llenando los cupones en Arbas Aceros (color naranja) tendrían la posibilidad de un segundo premio extra.

Al haber resultado ganador uno de los cupones rojos, hubo un segundo premio.

El primero, la caja de herramientas, llena de herramientas, cuyo valor al público ronda los $ 250.000la ganó Luis Arce (Gato).

El segundo premio, un juego de mechas y otros accesorios de la marca Einhell, lo ganó Pablo Surbano.

La entrega la realizó José Arbas, «vocero» de la familia propietaria en los estudios de la radio apenas realizado el sorteo.

Cada año, esta acción tiene por objeto, agradecer el acompañamiento a la empresa, lo mismo que pretendemos desde Distrito Interior con nuestros lectores.