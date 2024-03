En el marco del conflicto que mantiene con su ex esposa deberá dejar la casa: «Tendré que morir en la calle» (AUDIO)

Juan Carlos Grau, recibió días pasados una notificación judicial que en breve deberá dejar la casa en la que actualmente vive, la que compartió con su ex esposa, Roxana Bustos, con quien compartió varios años de su vida, y hoy atraviesan una dura disputa legal.

Su decisión de hacer público lo que está atravesando tiene por objeto exponer a la justicia, su ex pareja y su abogada, quienes lo dejarán, asegura literalmente, en la calle: «no tengo a donde ir, moriré en la calle», asegura.

Grau, de 72 años, debe recibir oxígeno durante las 24 horas, por la casa circula con una mochila eléctrica a la que arrastra a los lugares donde se mueve (pocos pasos): A modo de dato técnico, la mochila reemplaza al tubo de oxígeno, porque éste de manera permanente le produce lesiones.

Además tiene problemas renales, próstata, entre otros, producto de la medicación que desde hace años requiere.

Diariamente dispone de tres personas que lo acompañan en turnos rotativos durante todo el día, las que significan $ 300.000 mensuales; solo de personal.

Insiste en que el origen de sus males es Roxana, su ex pareja, quien se fue de la casa la madrugada del 19 de marzo del 2021 dejándolo tirado (sic); desde entonces la separación pasó al plano legal y hasta el presente ha sido una intensa lucha.

Las acusaciones entre Grau y Bustos son cruzadas, permanentes y graves, al punto que la mujer lo denunció por intento de femicidio, lo que hace que sus versiones sean encontradas, no obstante la justicia ha fallado en varias ocasiones.

A Grau el tiempo de permanencia en la casa que ocupa en la calle Vieytes y Av. Chassaing Este se le va acortando, y a pesar que la otra parte insiste en que cuenta con un bien inmueble ocioso en Trenque Lauquen donde le sugieren que vaya a vivir (se entiende que la justicia lo da también por entendido de ese modo), él asegura que no es así, que una parte de sus bienes se los ha cedido a su ex pareja y la otra ha sido donada a instituciones de bien público (Lalcec, Centro de Jubilados y Hospital Municipal); la casa de Trenque Lauquen, a su hermana, quien al momento de hacerlo no disponía de una vivienda.

En la nota realizada por Somos General Villegas, cedida gentilmente a Distrito Interior, el hombre hace un repaso minucioso del caso, explicando las diferentes instancias, incluso, haciendo especial hincapié en la madrugada de la separación que para ambos representa el punto de partida a este conflicto que parece estar lejos de terminar.

Audio de la entrevista (sólo se suprimieron los nombres propios por cuestiones legales)

Relacionado