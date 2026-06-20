ES HOY: sorteamos la caja de herramientas llena de herramientas, junto a Arbas Hnos. y Arbas Aceros por el Día del Padre

Estamos a horas de realizar, en vivo, a través de la fan page de Distrito Interior y en FM Peregrina (92.9), sobre el mediodía, el sorteo de la caja de herramientas, llena de herramientas, de la forma Arbas Hnos. y Arbas Aceros, en este último caso, el nuevo espacio de la empresa familiar villeguense.

Los que aún no lo han hecho, están a tiempo de participar, simplemente, y sin obligación de compra, llenando un cupón que le otorgará la chance de ser el dueño de este fabuloso premio. Podes hacerlo en los estudios de la radio, en el local ubicado en Av. Carrozzi y Parra, o en la RN 188, donde tenes, además un premio extra si te movilizas hasta allí, conociendo las nuevas instalaciones.

La caja este año tiene un valor de venta al público de $ 250.000, y vos la podes ganar gratis.

Es de destacar que la participación es sin obligación de compra.

Con el correr de los años este sorteo se ha ido convirtiendo en un clásico que tiene a cientos de participantes para la fecha, es en sí, por parte de la familia Arbas, una manera de dar las gracias por el acompañamiento a los clientes y comunidad.

A quienes ya llenaron el cupón, suerte !