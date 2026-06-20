Tres hombres se accidentaron en la RN 188 cerca de General Pinto

Anoche, momentos antes de la medianoche, un Ford Ka, en el que viajaban tres hombres de General Pico, La Pampa, con destina esa ciudad, despistaron, volcando sobre el préstamo unos dos kilómetros antes de llegar a General Pinto.

Producto del siniestro los tres sufrieron golpes, ninguno de gravedad, no obstante, por precaución fueron trasladados al hospital por precaución.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Seguridad Vial, Comunal, Bomberos y SAME.