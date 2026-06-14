ESTA MADRUGADA: salida de bomberos por incendio en una vivienda en General Villegas

La sirena de bomberos sonó a las 3:20 de este domingo, el llamado respondía un incendio en una casa ubicada sobre la calle Manuela Pedraza, entre Ulla y Chassaing Sur, en el barrio conocido como de los policías.

De acuerdo a los datos que aportó el propietario de la vivienda a Distrito Interior, un joven intentaba encender una estufa con una garrafa que cuenta con una especie de soplete, conectado mediante una manguera. Al manipularlo, zafó la manguera incendiándose la garrafa. Tras un breve lapso de desesperación, y la rápida intervención de los bomberos la situación pudo ser controlada sin que pasara a mayores. Uno de los moradores fue trasladado al hospital dado que el fuego había alcanzado parte del cabello. Si bien no se registraban quemaduras, preventivamente tomaron esa decisión.

En el lugar trabajaron personal de Bomberos, Policía Comunal y Guardia Urbana.