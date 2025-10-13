General Pinto y General Villegas representados por atletas en el escenario de Torneos Bonaerenses

A las 16 inició la ceremonia de apertura de la final de la edición 2025 de los Torneos Bonaerenses que este año reúne a unos 30.000 participantes en deporte y cultura.

Los distritos, zoma de cobertura periodística de Distrito Interior, tienen a sus representantes sobre el escenario.

En el caso de General Pinto lo hace Joel Ledesma, por General Villegas, Jorge Licera (Nina).

La particularidad es que ambos son atletas, el pintense, un adolescente de Germania, el villeguense, veterano de élite.

La zona, una parte del noroeste bonaerense dice presente con sus representantes en uno de los momentos más significativos del Programa provincial.