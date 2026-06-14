La zona: Clínica La Pequeña Familia suma dos nuevos especialistas pediátricos

Junín suma dos nombres nuevos en la medicina pediátrica. El Dr. Miguel Palmeiro y la Dra. Estefanía Marini son pareja y colegas: él cirujano infantil, ella endocrinóloga especializada en niños. Ambos se formaron en la Universidad de Buenos Aires y se especializaron en uno de los centros de referencia más importantes de Latinoamérica, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Ahora eligieron La Pequeña Familia para desarrollar su práctica y, con el tiempo, construir su vida en el interior.

¿Qué los motivó a dar este paso?

El entusiasmo llegó de la mano de una idea concreta: acercar su experiencia a Junín y la región. «Muchas veces las familias deben viajar para acceder a determinadas consultas«, explican. Poder brindar atención y seguimiento más cerca del lugar de residencia de los pacientes es, para ellos, un desafío que asumen con compromiso.

Hablan de mayor autonomía profesional y de otro ritmo de vida, tanto en el trabajo como en los tiempos libres. Y agregan algo que los sorprendió desde el primer contacto: la amabilidad de las personas, y el nivel de complejidad y calidad de recursos humanos y materiales con los que cuenta la clínica.

¿Por qué la medicina pediátrica?

Cada uno tiene su camino. Miguel cuenta que en la secundaria viajó a trabajar en escuelas rurales del Chaco, donde tomó contacto con personas que necesitaban desde lo más elemental. Ahí decidió que quería dedicarse a ayudar al otro. La cirugía y la patología pediátrica llegaron después.

Estefanía, al terminar la carrera, rotó por un Centro de Atención Primaria donde tuvo sus primeros contactos con niños. Fue entonces que comprendió la importancia del rol del pediatra no solo en la enfermedad, sino en la prevención. La endocrinología la atrapó por otro lado: siempre le pareció fascinante entender cómo funcionan los ejes hormonales y su repercusión clínica.

¿Qué aporta cada especialidad a la región?

Dr. Miguel Palmeiro· Cirugía Infantil

“Realizo todo tipo de cirugías que comprometen distintos sistemas y órganos, desde neonatos hasta la adolescencia. Mi mensaje a las familias es claro: ante la duda, ante cualquier dolor abrupto o fuera de lo normal, no esperen. Consulten a la guardia de La Pequeña Familia sin dudar. A ningún cirujano le molesta recibir una consulta que finalmente no requiera intervención. Preferimos un susto que termine en anécdota y no que se subestime el dolor agudo en un niño. La mejor cirugía es la que finalmente no se hace”.

Dra. Estefanía Marini · Endocrinología Pediátrica

“En mi caso es un gran desafío personal: la endocrinología pediátrica no existía previamente en la Clínica. Creo que es fundamental el trabajo multidisciplinario con los pediatras y con el resto de las especialidades infantiles. Cuando evaluamos el crecimiento y desarrollo de un niño, la mirada tiene que ser integral: no solo la talla en el momento de la consulta, sino los datos desde el nacimiento, las tallas previas, la talla de los padres, los antecedentes del niño. Si tuviera que dar una pauta a los padres, sería no comparar al niño con sus pares, sino con él mismo a lo largo del tiempo”.

¿Cuáles son las patologías más frecuentes?

Dr. Miguel Palmeiro· Cirugía Infantil

“Las consultas más habituales son hernias inguinales, fimosis, escroto agudo —dolor súbito testicular—, testículos no descendidos y apendicitis. En este último caso, fiebre, vómitos o dolor del lado derecho del abdomen son señales que no deben ignorarse”.

Dra. Estefanía Marini · Endocrinología Pediátrica

“Los motivos de consulta más frecuentes son trastornos del crecimiento, pubertad precoz o temprana y alteraciones del eje tiroideo. Pero la especialidad es mucho más amplia: abarca enfermedades suprarrenales e hipofisarias, trastornos del desarrollo sexual, alteraciones del metabolismo óseo, obesidad, hipoglucemias, entre otras. Por eso requiere, muchas veces, la interacción con otras especialidades infantiles”.

¿Qué mitos les gustaría desmitificar?

Dr. Miguel Palmeiro· Cirugía Infantil

“Los cirujanos tenemos fama de dar miedo por trabajar en quirófano. Pero tenemos paciencia, queremos escuchar a nuestros pacientes y a sus familias. Solo operamos cuando no hay otra alternativa. Nos gusta cuidar la salud y también la imagen de cada niño”.

Dra. Estefanía Marini · Endocrinología Pediátrica

“Uno de los mitos es que el endocrinólogo infantil solo ve problemas de crecimiento. Esa es una consulta frecuente, sí, pero la especialidad abarca mucho más. Siempre que surja alguna duda con una patología de posible causa endocrina, la invitación es a consultar para evaluar si requiere o no ser estudiada”.

Son pareja además de colegas. ¿Cómo funciona eso?

Tienen la suerte, dicen, de acompañarse y aconsejarse cuando tienen casos complejos. Aunque sus especialidades son distintas, a veces aparecen puntos en común. Y conversar y debatir conductas, para ellos, es parte del trabajo.

La llegada de Miguel y Estefanía se enmarca en el crecimiento sostenido de la Clínica La Pequeña Familia como centro de derivación de referencia en la región. La incorporación de la cirugía infantil al staff y la apertura de la endocrinología pediátrica como nueva especialidad son pasos concretos en la construcción de una propuesta de salud integral para niños y adolescentes, que busca que las familias de Junín y la zona encuentren en la clínica una respuesta cercana, sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.