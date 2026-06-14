Alerta Amarilla por frío extremo en nuestra zona

El Sistema de Alerta Temprana ( SAT) del Servicio Meteorológico Nacional, emitió un Alerta Meteorológico por temperaturas extremas con nivel de riesgo amarillo.

En virtud de las temperaturas reinantes y las previsiones para este domingo, donde la temperatura mínima se estima que alcance un valor cercano a los 4 grados bajo cero, se recomienda observar o tener en cuenta los grupos de riesgo porque estos valores térmicos pueden ser peligrosos, niños, personas mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas.

El Alerta fue emitido Servicio Meteorológico Nacional en la tarde de este sabado.