Panificadora La Morocha abrirá una nueva sucursal en la esquina donde funcionó por años panadería Favale

Es una esquina tradicional que continuará con el mismo rubro, pero diferentes dueños.

La posta del lugar la toma Cristian Rovasio, propietario de Panificadora La Morocha, que cuenta con el local principal en la calle Moreno 1161 y una sucursal abierta recientemente sobre la Av. Chassaing Sur, casi Belgrano.

Este es un nuevo desafío para el que se dispuso de una logística importante ya que la intervención para su reapertura, en mobiliario y estructura es considerable; el lugar, no solo tiene todo lo necesario para su funcionamiento, sino que se intervino todo aquello que fue necesario.

Desde hace un tiempo se observa movimiento de albañiles, pintores y herreros; al principio fue una incógnita, hasta que el color en un principio fue dando un aidea, hasta que fue colocado el cartel haca apenas unas horas.

La apertura que es inminente sucedería en los próximos días, tenía una fecha prevista, pero ésta tuvo que ser modificada.

Consultado pro Distrito Interior, Cristian Rovasio comentó que no estaba en sus planes una tercera boca de expendio, pero el surgimiento de este espacio, y su idea de no reducir el personal con el que cuenta, lo llevó a redoblar los esfuerzos e intentar mantener la estructura aumentando la producción.

Es una postal de los nuevos tiempos que se sustenta en el espíritu progresista, pero sobre todo en la responsabilidad que se tiene y asume cuando hay personas a cargo.

Para General Villegas representa mano de obra, trabajo directo e indirecto por todo lo requerido para su puesta a punto, y un barrio que mantiene un local abierto en el que se ofrecerá la amplia variedad de productos que ofrece la firma, apartándoles también a los comercios de la zona, movimiento.

Es de destacar, que a pesar del difícil momento que atraviesa el país, más allá de los indicadores de mejora en la macroeconomía, hay comerciantes que no están dispuestos a bajar los brazos.