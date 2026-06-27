ESTA MAÑANA: múltiples allanamientos por motos en General Villegas y Piedritas

Al menos una decena de objetivos están siendo allanados desde las primeras horas de la mañana de este sábado 27 de junio, en la ciudad cabecera y Piedritas.

Los mismos tienen por origen la viralización de videos la semana anterior en que se vio a varios jóvenes en una importante cantidad circulando por Piedritas realizando maniobras de riesgo para terceros y para sí.

Identificados muchos de ellos, en ambos lugares, la Policía Comunal, con el apoyo de efectivos de CPR, DDI, Vial se encuentra procediendo.

la imagen que acompaña esta publicación pertenece a Piedritas donde se aprecia el secuestro de uno de los primeros rodados.