General Villegas fue sede del Encuentro Regional de Cadetes de Bomberos

Durante el fin de semana, jóvenes cadetes de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Coronel Charlone, Emilio V. Bunge, González Moreno, Carlos Tejedor y Santa Regina, participaron de un encuentro de capacitación y convivencia en el Parque Municipal General San Martín, con el acompañamiento de autoridades municipales y del sistema regional de formación.

Los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre, se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Municipal General San Martín un Encuentro Regional de Cadetes de Bomberos Voluntarios, del que participaron jóvenes de las tres escuelas de la Región Oeste Norte, pertenecientes a los cuarteles de Coronel Charlone y Emilio V. Bunge (Partido de General Villegas) y González Moreno (Partido de Rivadavia).

El grupo, integrado por 23 cadetes, entre los que se encontraba un joven del futuro cuartel de la localidad de Santa Regina, desarrolló distintas actividades formativas, recreativas y de integración, en el marco del programa de capacitación regional.

La actividad fue organizada por la Coordinación Regional de Escuelas de Cadetes, bajo la dirección de Esteban Gómez (BBVV Emilio V. Bunge) y dependiente del Sistema Regional de Capacitación, a cargo del director Carlos Guichonet (BBVV Carlos Tejedor), quien acompañó a los jóvenes durante toda la jornada.

En representación de la Municipalidad de General Villegas, estuvieron presentes el coordinador de Defensa Civil, Mauricio Olivera, y el director de Deportes, Alejandro Brozzi, quienes compartieron el acto de apertura y el izamiento de las banderas nacional y bonaerense junto a los cadetes acampantes.

El encuentro, además de fortalecer la formación técnica, fomenta los valores de compromiso, solidaridad y trabajo en equipo que caracterizan la labor de los Bomberos Voluntarios en toda la región.