La Arquitecta Ester Caivano será homenajeada en La Plata por su trayectoria y aporte a la profesión y a la sociedad

Este homenaje se le realizará en la ciudad de La Plata el próximo 26 de junio, en el marco del 40° Aniversario de la creación del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, de cuya fundación la profesional fue parte.

Ester se destaca por su entrega su dedicación, entrega y compromiso a la profesión, además hizo lo propio como docente, inclusive en el nivel universitario.

A lo largo de su vida, ha integrado diferentes comisiones, como la del Distrito VII del Colegio de Arquitectos, al que pertenece General Villegas, HAPES, entre otros; en ningún caso su presencia pasó desapercibida.

Colegas que confirmaron esta nocitic a Distrito Interior, expresaron que las acciones de Ester Caivano han dejado una huella profunda en la comunidad y en la disciplina de muchos colegas, motivo por el que resulta oportuno y merecido este reconocimiento.