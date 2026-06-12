General Villegas: un aprehendido y secuestros por el hurto de la moto en ANSES

La Policía Comunal de General Villegas informó que en el marco del.hurto de una moto Tornado 250 cc, en ANSES, y a raíz de la labor investigativa realizada por el Grupo GTO local, haciendo uso de medios técnicos aportados por el Centro de Monitoreo del Municipio y el aporte de la comunidad; se logro determinar la identidad del sujeto que cometió el delito, siendo éste un hombre mayor de edad con varios antecedentes vinculados a la comisión de delitos contra la propiedad y las personas, habiendo ya purgado alguna condena en establecimientos carcelarios, y que a la fecha se encontraba en libertad.

En consecuencia y relacionado a este hecho se solicitaron órdenes de allanamiento para dos domicilios, uno sobre calle Ithurbide casi esquina Lisandro de la Torre y otro para calle Rivadavia entre Pueyrredón y Sarmiento.

En el dia de ayer en horas del mediodía, en momentos en que personal de Grupo GTO y DDI Trenque Lauquen con asiento en General Villegas descienden en el domicilio de calle Rivadavia para dar cumplimiento a esta orden, son avistados por el imputado, quien se da a la fuga a pie, resistiéndose al cumplimiento de la medida y el accionar policial, por lo cual es perseguido y atrapado, resultando aprehendido por Resistencia a la Autoridad. Seguidamente se llevaron a cabo ambos allanamientos, resultando uno negativo y el otro Positivo.

Como producto de tareas complementarias de investigación, se logró dar con la motocicleta utilizada para cometer el delito por el imputado, una Duke KTM 200 cc. de color negro con llantas naranjas, la que poseía numeración de motor limada y respecto a número de chasis el vehículo poseía Pedido de Secuestro Activo por Robo / Hurto Simple, requerido por la UFI N°9 de Moreno / General Rodríguez. Asimismo en momentos en que se realiza la diligencia en vivienda de calle Rivadavia, también se detecta la existencia de una motocicleta tipo CG 150 cc, la cual poseía irregularidades en la numeración grabada en chasis y motor, siendo esta simple vista adulterada, por lo que se inician actuaciones por separado con carátula “Falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrable- Art. 289 Bis Inc. 3 del C.P.”.

A la fecha el imputado permanece aprehendido y alojado en la Estacion de Policia Comunal de General Villegas, a disposición de la Fiscalía de Intervención, informó el Subcomisario Aldo Varas, Jefe de la Estación de Policía Comunal.