La cooperadora del hospital de General Villegas entregó camperas a todo el personal de Urgencias y Emergencias

Desde la Cooperadora del hospital municipal informaron que se entregaron camperas a todo el personal de Emergencias y Urgencias por estos días.

Esta incorporación permitirá que el equipo cuente con mayor protección e identificación al momento de asistir accidentes, emergencias y distintos eventos, expresaron desde la Cooperadora; y agregaron: «seguimos acompañando el trabajo de quienes cuidan la salud de nuestra comunidad».