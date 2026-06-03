Continúa estando prohibida la pesca en el Parque Municipal de General Villegas
Desde que se tomara la decisión por la mortandad de peces hace unas semanas atrás, nada ha cambiado en ese sentido.
Se vio a niños y adultos pescando días pasados, pero la medida no ha sido cambiada, y se estima por al menos dos o tres semanas más continuará esta veda.
Los análisis enviados ya tienen el resultado y no son demasiado auspiciosos (ver nota aparte).
A aquellas personas que han pescado recientemente, y han llevado las piezas obtenidas con el fin de comerlas o comercializarlas, se recomienda evitarlo hasta que haya certezas que el espejo de agua esté totalmente saneado.
En breve se colocarán carteles en la orilla indicando que continúa estando prohibido pescar allí.