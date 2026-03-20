Manu San Miguel, el capitán al que su corazón obligó a dejar el fútbol y hoy es la cara de Toyota en General Villegas (VIDEO)

Manuel San Miguel acaba de cumplir 27 el pasado domingo 15. Hace apenas unos meses el corazón le jugó una mala pasada tras años de tratamientos y cuidados que hasta mediados del 2025 no habían sido un impedimento para jugar al fútbol, su pasión, y su razón de vivir por entonces.

Una tarde mientras jugaba un partido del Torneo oficial de la Liga de General Villegas se sintió mal; lo que parecía un simple dolor de estómago iba a ser en realidad un quiebre en su vida. Internado, operado y luego de una larga recuperación está de vuelta, pero ya no ligado al fútbol.

En la reconversión que le exigió la vida, y valiéndose de sus ganas de vivir y su espíritu de líder, ya que terminó su carrera como jugador, atajando, como capitán del club Atlético Villegas, solo necesitó capacitarse en un rubro que le resultaba nuevo y poner manos a la obra. Hoy es la cara visible de Bhassa, la agencia oficial de Toyota.

Este nuevo capítulo lo está escribiendo y ya tiene párrafos interesantes dado que aparecen los resultados de su labor. Esta charla es, más allá de su interesante historia, un ejemplo y una oportunidad para niños y adolescentes que sueñan con alcanzar sus metas, en el fútbol, otros deportes, o simplemente en la vida.