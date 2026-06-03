General Pinto: Paulo Martín asumió la presidencia de la Comisión de Bomberos Voluntarios (VIDEO)

Paulo Martín asumió el pasado viernes la presidencia de la Comisión Directiva, de Bomberos Voluntarios de la ciudad cabecera, luego de integrarla y trabajar activamente por la institución.

Este martes, en el marco del Día del Bomberos Voluntario, en un alto de la jornada en la que trabajaron para que los integrantes del Cuerpo Activo disfrutaran su día, habló con Distrito Interior contando, no solamente la importancia de la fecha, sino los proyecto más cercanos en los que se encuentran trabajando.

Así fue que se refirió a la compra de una nueva unidad forestal, más allá de haber adquirido recientemente una, que entre otras condiciones es 4X4, pero para uso urbano, a pesar de adaptarse a terrenos rurales, y la conclusión de un tinglado de importantes dimensiones, ubicado en la parte posterior del cuartel.