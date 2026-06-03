Violento choque frontal entre dos camionetas en el camino que une Charlone con Santa Regina

Este martes dos camionetas colisionaron de frente en el camino que une las localidades de Santa regina con Coronel Charlone.

Fuentes indicaron que la mecánica del accidente fue el sobrepaso de una de las unidades a un camión, sin advertir por el polvillo, a la otra que circulaba de frente.

A pesar del fuerte choque los ocupantes, uno de Serrano, Córdoba, y el otro de Coronel Charlone, resultaron sin lesiones.