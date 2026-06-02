A las 7:30 sonará la sirena en General Villegas, los bomberos iniciarán la celebración de su Día

Como cada 2 de junio, los bomberos voluntarios de la ciudad cabecera iniciarán la jornada con la concentración previa al acto en el cuartel y la sirena sonando a las 7:30 horas.

Posteriormente se realizará la formación del Cuerpo Activo, el de Reserva y los Aspirantes.

Dará inicio el Acto Oficial que incluirá una ofrenda floral en el monumento al bombero, ubicado en el frente del cuartel, minuto de silencio en honor a los bomberos fallecidos, para luego proseguir con el acto que contará con palabras alusivas.

Tras la desconcentración, a las 11 horas, se trasladarán al cementerio donde se rendirá homenaje a los bomberos fallecidos; este año con la particularidad que no hay ningún nombre nuevo en el monolito, por lo tanto, a la nostalgia del recuerdo, se le suma la alegría que no han sufrido bajas.

Los bomberos de General Villegas, este mes cuentan además con otras actividades como son la Maratón de Bomberos el próximo fin de semana y el aniversario d ela fundación, el día 19, el que será celebrado con un desfile federativo sobre la calle Sarmiento, frente al SUM, donde posteriormente, ese domingo, se llevará a cabo un almuerzo para coronar la jornada.