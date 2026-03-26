General Villegas: vecino indignado por la basura dejada por la gente al borde de la laguna del Parque (VIDEO)

Este fin de semana un pescador, usuario del Parque Municipal, se quejó por la basura que encontró alrededor de la laguna, en un sector que es propicio para juntarse; así lo hacen los amigos, y también los pescadores.

El detalles es que al retirarse muchos no recogen sus residuos dejándolos librados a que el viento los arrastre hasta el agua.

Desde botellas de bebidas hasta un envase de líquido de frenos se observan en el video al que acompaña con un relato en el que se advierte su molestia.

«Si te gusta el chupe, escabia y llevate la botella a tu casa, mugriento!», expresó.