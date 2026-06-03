Volcó un acoplado cargado con maní cerca de Santa Regina

Este fue otro de los siniestros ocurridos en la tarde de este lunes, cerca de la localidad perteneciente al distrito de General Villegas.

El implemento que era tirado por un Fiat 619, cedió hacia uno de sus laterales producto de una maniobra brusca, según expresaron las fuentes; la altura y lo abovedado del camino fueron determinantes para lo ocurrido en el camino que une Santa Regina con la Ruta Nacional 33, hacia Cañada Seca.

La carga quedó derramada, al igual que el acoplado sobre el camino, tal como muestra la imagen enviada por un lector a Distrito Interior.

El chofer no sufrió lesiones. (Fotos interiores FM San José)