General Villegas: denunció que dos familiares suyas, con las que trabajaba, le tomaron el teléfono y transfirieron $50.000 a una cuenta

La víctima se llama Bárbara, y las presuntas responsables del robo, Olga, madre de Kiara, quiénes le habrían tomado el teléfono en un descuido, sabiendo que Bárbara había cobrado el dinero producto de un accidente de tránsito y transfirieron desde su cuenta al de Olga los $ 50.000.

El hecho que fue denunciado tiene como prueba el comprobante de la transacciòn que se realizó el pasado viernes a las 10:17 hs. Las tres trabajaban en un hotel cèntrico de la ciudad de General Villegas donde ocurrieron los hechos.

Bárbara contó a Distrito Interior que al reclamarle a sus familiares la maniobra que realizaron, éstas la amenazaron con prenderle fuego la casa, por lo que se dirigió al responsable del lugar, quien argumentando que no quería tener problemas, la habría despedido.

«Fui a reclamarle el dinero y me amenazan que me van a prender fuego mi casa y además fui a hablar con el dueño del hotel y me terminó echando del trabajo porque el no quería problemas, y lo entiendo pero yo quiero que me entiendan a mi, esa plata la cobre de un accidente de tránsito y era para hacer mi casita porque vivo en un galpón en El Chaparral»

«Hice la denuncia y me dicen que tengo que esperar a que gasten la plata (como prueba de que està en su poder). Además me amenazan que me van a pegar un tiro a mi y a mis hermanos. Quien me robó es conocida porque le ha robado a mucha gente junto a su marido», expresó Bárbara en los detalles acerca de lo ocurrido.

Hasta el momento, más allá de la trascendencia que la propia víctima logró que tuviera al hacer público lo ocurrido, no han surgido mayores novedades.

Angustiada, sin una respuesta que la satisfaga a pesar de las pruebas presentadas, concluyó diciendo: «La verdad, da lastima ver el sistema de seguridad que tenemos».

Relacionado