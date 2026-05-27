«Pinto Danza 2026» se convirtió en una gran jornada folklórica el 25 de mayo

En el marco del 216° Aniversario de la Revolución de Mayo, en el Salón Cultural de la ciudad cabecera se vivió una jornada inolvidable con una nueva edición del encuentro «Pinto Danzas 2026».

La ciudad se vistió de fiesta, tradición y folklore gracias al talento de tantos artistas, en su gran mayoría locales, que dijeron presente.

​Desde el área Cultura hicieron público el agradecimiento a todos los que hicieron posible este hermoso encuentro:

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A las agrupaciones, y los bailarines de todo el distrito y de la región que nos visitaron y compartieron su danza.

Al Grupo Raíces por la gran convocatoria y el empuje de siempre.

A la Escuela de Educación Técnica N° 1 por acompañar y apuntalar la jornada.

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Del mismo modo a los feriantes que realizaron una gran apuesta en el patio del encuentro.