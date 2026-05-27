El club Atlético Ameghino apuesta al humor con un show de primer nivel, Iván Ramírez, el imitador del momento

El club Atlético de la vecina localidad ya se encuentra vendiendo las entradas anticipadas para lo que será el gran show del humorista Iván Ramírez, el imitador del momento, que entre otros, ha logrado la aprobación de Guillermo Francella, quien lo contrató oportunamente para el festejo de su cumpleaños, y se lo ve posando en una foto personal.

El humorista se presentará el próximo sábado 13 de junio a las 10:30 horas, en el Centro Cultural de Florentino Ameghino, lugar que tiene una capacidad para 250 personas.

Esta limitante es determinante para que cuanto antes se adquieran las entradas, asegurando un lugar; más aún, teniendo en cuenta que las mismas tienen un valor accesible: Butacas $ 25.000, sillas $ 20.000.

Para reservas y consultas el contacto es 3388 672861.

Ramírez que inició haciendo participaciones en streaming, luego en televisión, pero principalmente actuaba en eventos como invitado y fiestas privadas, hasta que el éxito de sus imitaciones superó límites y llegó al teatro; desde entonce, su agenda no a parado de sumar fechas; entre ellas de de Ameghino, cuyo vínculo con el club contaremos en otra oportunidad, lo que generó esta posibilidad para el interior del país.

Vale la pena verlo, nos hace falta reír y este espectáculo viene muy bien para eso, comentó a Distrito Interior uno de los integrantes de la Comisión del club.

Por otra parte destacó que pudieron haber arriesgado menos con otra acción en beneficio de la institución, pero al analizarlo, entendieron que esta es también de devolverle y darle a la comunidad algo diferente, especialmente que permita salir d ela rutina, y pasarla bien.