Este fue el momento en que dos uniformadas de la Policía de General Pinto salvaron la vida a una beba (VIDEO)

El viernes por la noche Micaela López, Sargento y Daiana Rodríguez, Subteniente, de la Policía Comunal de General Pinto respondieron al pedido de auxilios de una mamá y un papá que se encontraban con su pequeña beba de 8 meses en la Plaza Principal, ante una situación extrema que ellos, por si solos, tal vez no hubieran podido resolver.

Ante el pedido, ambas uniformadas corrieron hacia ellos e iniciaron la asistencia a la criatura mediante la maniobra de Heimlich, que consiste en provocar la expulsión de un objeto que obstruye las vías respiratorias; en este caso se había atragantado con un papel de alfajor.

Tras esa primera y determinante reacción emprendieron el traslado a bordo del móvil policial hacia al hospital, sin abandonar la asistencia a la pequeña, logrando que al nosocomio llegara con vida y en buenas condiciones; así fue como luego de la asistencia requerida, los papas pudieron retirarse con la situación totalmente superada.

La secuencia inicial quedó registrada en el Centro de Monitoreo con que cuenta el municipio, con lo que las autoridades policiales locales realizaron un compilado para dar a conocer tan notable gesto que goza del reconocimiento de toda la región.