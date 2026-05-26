Robaron una Honda Tornado de la puerta de ANSES esta mañana en General Villegas

La propietaria del rodado había llegado a su lugar de trabajo, donde se encarga de la limpieza, y estacionado la moto muy cerca de la puerta principal, sobre la calle Pueyrredón.

Pasado un lapso, al salir del edificio, notó el faltante de su Honda Tornado 250 cc. color blanca.

Ante las consultas en el barrio, dio con una cámara de seguridad que le permitió ver que una persona de sexo masculino, se la había llevado del lugar alrededor de las 7:40 horas.

Radicada la denuncia cerca del mediodía, la Policía se encuentra trabajando en el hecho.

Esta no es la primera moto que sustraen a plena luz del día, días pasados, una Honda Wave que se encontraba estacionada al costado del cordón de la vereda sobre la calle Rivadavia, fue sustraída por dos menores de edad, a las 18:20 horas, del frente de dos locales donde había una importante cantidad de clientes en uno de ellos. ésta pudo ser recuperada ese mismo día, sin los plásticos y luego que fuera comercializada.