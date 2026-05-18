Son de Coronel Charlone y acaban de consagrase en Brasil en el Campeonato Iberoamericano de Cocineros y Parrilleros Tradicionales

Habituados a ganar en diferentes campeonatos de asadores, esta pareja de charlonenses, lo volvieron a hacer.

Carola Rodríguez y Daniel García, se consagraron campeones en el Campeonato Iberoamericano de Cocineros y Parrilleros Tradicionales, realizado en Brasil.

Organizado por la Federación Brasileña de Asadores y Chefs FBAC, se llevó a cabo la primera edición del Campeonato Iberoamericano de Parrilleros Ancestrales que se realizó del 13 al 17 de mayo, donde participaron equipos de países de habla hispana y portuguesa.

Los colores argentinos, también se destacan en las brasas. Felicitaciones !