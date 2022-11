Las conclusiones de Kicillof luego de permanecer un día entero en General Pinto: análisis del presente y los planes a futuro para nuestra zona (VIDEO)

«Más difícil no puede ser la situación en el mundo a la que el país no escapa», comenzó reconociendo el Gobernador de la provincia de Buenos Aires que este martes pasó todo un día en el distrito gobernado por Freddy Zavatarelli.

«No hay país que no esté experimentando procesos inflacionarios, para cortar eso hay que juntar a los actores para establecer precios».

Kicillof adelantó que desde el espacio del que forma parte existe el proyecto de establecer un bono o suma fija porque se deben empujar hacia arriba a los salarios, sobre todo de los sectores más populares, principalmente las jubilaciones, un bono especial para aquellos que no llegan al ingreso mínimo, esperando que ello comience a dar los resultados esperados.

Al análisis del presente por el que atraviesa el país, la máxima autoridad provincial sumó que ve una oposición que ha comenzado a lanzar candidatos y con ideas o propuestas «disparatadas» como el «sálvese quien pueda», «si no te alcanza reconvertirte», ejemplificando, según el Gobernador, con la recomendación de «si tenés una metalúrgica poné una cervecería artesanal», con el resultado que durante el Gobierno de Juntos en la provincia de Buenos Aires hubo un récord de cervecerías artesanales quebradas, «o sea que ni eso andaba», y al mismo tiempo hablaban de «piloto de drone», recordó, agregando que ante ello se cae la oposición por el absurdo.

«Nosotros tenemos que dar respuesta, como pasa en General Pinto, con obras en educación, salud, infraestructura, dando a conocer nuestro proyecto», dijo respecto al año eleccionario que se acerca.

En ese sentido comentó que la reunión con dirigentes de la cuarta que tuvo en el SUM del parque Municipal pasado el mediodía con intendentes y legisladores de la cuarta sección electoral tuvo como eje planificar hacia el 2023.

Por su parte el anfitrión, el intendente Zavatarelli, enfatizó en que la visita, permitió a la ciudadanía ver cristalizada la relación que General Pinto tiene con la Provincia, permitiéndole a él como intendente contar con el Gobernador todo un día en el distrito, siendo un día histórico en ese sentido, donde pudo tener un trato formal e informal, con la máxima autoridad de la provincia por un lado, pero también informal, en el encuentro partidario.

Sobre el encuentro en el parque de la Estación, Zavatarelli destacó el acompañamiento de la gente que le permitió a Kicillof recepcionar el cariño de la gente que es el mismo que él recibe en público o de manera privada por su gestión, la que lleva adelante con gratitud, expresó, lo que le permite seguir trabajando por General Pinto de manera entusiasta.

Kicillof, habló también, siempre haciendo hincapié en las obras que impulsa su gestión, sobre aquellos distritos en que los intendentes no son del Frente de Todos, de los que dijo «podemos mostrar que no ha habido discriminación dadas las obras que hay en ejecución y concretadas en todos los distritos, lo que sucede es que hemos visto que en muchos casos intendentes de la oposición tienen la costumbre de capitalizar como propio mucho del esfuerzo que hace la provincia, «lo que nos gustaría, así como reconocemos el esfuerzo de ellos, que lo hagan con la provincia», aclarando luego que no son todos los opositores; «hay intendentes que lo reconocen al ver la cantidad de obras en educación, ampliación sanitaria, etc».

«Nosotros creemos en la igualdad de oportunidades», enfatizó, comentando que eso ha vuelto algo natural el trabajo que se lleva a cabo con un Estado presente en el territorio bonaerense, lo que le permitió volver sobre el pensamiento y planteo de la oposición, la que , expresó el Gobernador, sostiene que hay que achicar el Estado, echar gente, sin tener en cuenta que si en lugares como general Villegas, Ameghino, General Pinto, entre otros, si no está el Estado abriendo una escuela primaria, construyendo edificios, garantizando la accesibilidad a las necesidades mínimas que tiene todo ciudadano sería muy difícil para la gente, algo que al momento de votar cree los vecinos lo tendrán en cuenta.

¿qué es lo que ha visto la gente?, se preguntó, que uno lo que ha hecho es confiar en la producción, potenciar el interior, pensar en el arraigo, garantizando que tengan conectividad, salud, educación, universidad; todo lo que se necesita para que los pibes y las pibas no se quieran ir del lugar donde nacieron, que es absolutamente lo contrario de lo que encontramos luego del Gobierno anterior. En las próximas elecciones lo que va a estar en discusión son modelos».

«Votas a la derecha o votas por tus derechos», resumió respecto a lo que significarán las elecciones generales del año entrante.

Finalmente, sobre su candidatura por un nuevo período, reconoció que e slo que le piden, incluso a partir de lo que determina los sondeos, sin embargo consideró que no está para hablar de candidaturas al considerarlo prematura, además dijo: «¿a qué me candidatearía, a hacer lo que estoy haciendo hoy, por lo tanto hacerlo y mostrar cómo lo estamos haciendo y mostrar como lo hacemos porque es la mejor forma de hacer campaña sin hacerla que es trabajar todos los días por el bienestar de la provincia», concluyó.

