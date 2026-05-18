URGENTE: fuerte choque entre una moto con tres ocupantes y un utilitario en General Villegas

El siniestro vial ocurrió esta noche pasadas las 23:30 horas en la intersección de Fasciolo y Saavedra.

El utilitario, conducido por un hombre, al que acompañaban su esposa e hijo, menor de edad, fue impactado por una moto, tipo triad, 125 o 150 cc. en el guardabarro izquierdo delantero.

La Peugeot Partner circulaba por Fasciolo, la moto, por Saavedra, con tres ocupantes a bordo (no fueron suministrados otros datos sobre los mencionados), los que sufrieron golpes de diferente consideración, motivo por el que estaban siendo trasladados al hospital. Todos conscientes momentos posteriores al impacto. Inicialmente fueron conducidos al hospital dos de los tres heridos, permaneciendo una mujer en el lugar, hasta el regreso d euna de las ambulancias. Los ocupantes del utilitario resultaron ilesos.

En el lugar se encuentra trabajando personal de la Guardia Urbana y Policía Comunal. Por el momento, y se estima que por un lapso importante, la calle Fasciolo, desde su intersección con Matheu permanece cortada al tránsito.