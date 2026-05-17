Oportunidad de negocio en General Villegas: la presentación se realizará el jueves 21 en el club Eclipse
El próximo jueves 21 de mayo será presentada esta oportunidad de negocio, que llevará a cabo la firma Biogreen en nuestra ciudad.
El encuentro será desde las 17:15 horas en la sede del club Eclipse, en Moreno 455.
Esta jornada tiene dos partes, una para el público en general y nuevos emprendedores; la otra para distribuidores y líderes.
A las 17:15 se hará la presentación de la Oportunidad Biogreen
A las 19:00 el encuentro exclusivo con distribuidores y líderes
El objetivo es que las personas que buscan crecer, emprender, generar ingresos y conocer un proyecto con propósito.
Para participar inscribite en el siguiente formulario.
https://forms.gle/eMW64Ny4wMt8b8hR8
Daniela Vicente, Distribuidora de Biogreen comentó que desde la firma siguen creciendo y acompañando a cada vez más personas que buscan una oportunidad real para generar ingresos, organizar sus tiempos y formar parte de un equipo humano con valores, acompañamiento y ganas de crecer.
Toda la comunidad está invitada a conocer los productos y también la posibilidad de emprender junto a nosotros.
Biogreen no es solamente ventas, es comunidad, aprendizaje, motivación y trabajo en equipo. Muchas mujeres y familias ya encontraron en este proyecto una forma de sumar ingresos, desarrollarse personalmente y construir algo propio, sostuvo.
Vicente, detalló lo que representa esta propuesta:
– Productos de excelente calidad
– Capacitaciones y acompañamiento
– Horarios flexibles
– Posibilidad de crecimiento real
– Un equipo que impulsa y acompaña
Para comunicarse con Daniela Vicente, de Coronel Charlone
Instagram: Fiducia_ok
Whatsapp: 3388 435164