Oportunidad de negocio en General Villegas: la presentación se realizará el jueves 21 en el club Eclipse

El próximo jueves 21 de mayo será presentada esta oportunidad de negocio, que llevará a cabo la firma Biogreen en nuestra ciudad.

El encuentro será desde las 17:15 horas en la sede del club Eclipse, en Moreno 455.

Esta jornada tiene dos partes, una para el público en general y nuevos emprendedores; la otra para distribuidores y líderes.

A las 17:15 se hará la presentación de la Oportunidad Biogreen

A las 19:00 el encuentro exclusivo con distribuidores y líderes

El objetivo es que las personas que buscan crecer, emprender, generar ingresos y conocer un proyecto con propósito.

Para participar inscribite en el siguiente formulario.

https://forms.gle/eMW64Ny4wMt8b8hR8

Daniela Vicente, Distribuidora de Biogreen comentó que desde la firma siguen creciendo y acompañando a cada vez más personas que buscan una oportunidad real para generar ingresos, organizar sus tiempos y formar parte de un equipo humano con valores, acompañamiento y ganas de crecer.

Toda la comunidad está invitada a conocer los productos y también la posibilidad de emprender junto a nosotros.

Biogreen no es solamente ventas, es comunidad, aprendizaje, motivación y trabajo en equipo. Muchas mujeres y familias ya encontraron en este proyecto una forma de sumar ingresos, desarrollarse personalmente y construir algo propio, sostuvo.

Vicente, detalló lo que representa esta propuesta:

– Productos de excelente calidad

– Capacitaciones y acompañamiento

– Horarios flexibles

– Posibilidad de crecimiento real

– Un equipo que impulsa y acompaña

Para comunicarse con Daniela Vicente, de Coronel Charlone

Instagram: Fiducia_ok

Whatsapp: 3388 435164