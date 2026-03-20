El nuevo presidente de la SRPGV repasó las acciones de impacto social que realiza la entidad

Guillermo Moreno (Willy), visitó días pasados los estudios de FM Peregrina (92.9) donde realizó un repaso de los temas y acciones que ocupan al ente que preside desde hace un tiempo.

Desde la Sociedad Rural de General Villegas continuamos desarrollando distintas acciones de acompañamiento a instituciones educativas y sociales, reafirmando nuestro compromiso con la comunidad, comenzó diciendo. Luego continuó detallando:

Gracias a la gestión de Analia Cañibano y Ana Lamas, autoras del libro «Historia de la Soc. Rural del Pdo. de Gral.

Villegas 1916-1959», por medio de la Fundacion Equidad, entregamos 10 notebooks a la escuela primaria N 33 y JIRIMM N 5 (Paraje Volta), con el objetivo de fortalecer sus recursos tecnológicos y pedagógicos.

Asimismo, donamos una plastificadora destinada a la escuela de Mores, la cual también es utilizada por las escuelas de Elordi y Charlone respondiendo a una necesidad planteada por la docente Paula Montesano.

También realizamos un aporte de alimentos destinados a las meriendas del comedor de las Escuelas N° 2 y N° 8 de nuestra ciudad, acompañando así el trabajo cotidiano que llevan adelante estas instituciones.

Por otra parte, canalizamos donación de socios para la Cooperativa La Juanita, impulsada por Héctor “Toti” Flores, tras recibir un pedido de ayuda para su jardín de infantes.

En el ámbito educativo y de formación agropecuaria, la institución otorgó becas a los dos mejores promedios de la Escuela Agraria para realizar el curso de Perito Clasificador de Granos, actualmente dictado por Terra. Los beneficiarios de este año son Alexander Bautista Gallardo y Facundo Ángel Díaz, quienes podrán acceder a una capacitación clave para su futuro profesional.

Asimismo, este año la Sociedad Rural incorporará dos pasantes de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 en el área administrativa, en el marco de la materia Prácticas profesionales. Estas prácticas comenzarán a partir de mayo y contemplan aproximadamente 200 horas de formación, acompañadas por la profesora Inés Vankeirsbilck.

La participación en el COPRET permitirá fortalecer este tipo de vínculos institucionales y facilitar la incorporación de estudiantes avanzados —futuros Técnicos Agropecuarios con orientación en producción lechera— a experiencias reales de trabajo. Cabe destacar que el año pasado se desarrollaron pasantías con cuatro alumnos del Colegio Nacional, experiencia que resultó altamente positiva.

Estas acciones son posibles gracias al compromiso de nuestros socios y al trabajo institucional sostenido, fortaleciendo el vínculo histórico de la Sociedad Rural con la comunidad de General Villegas y su zona de influencia, concluyó.