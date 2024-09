María Inés Mazzone es la nueva Directora de la Escuela Técnica de General Villegas

Desde el jueves pasado, quien se desempeñaba como Secretaria de la institución educativa, tomó posesión del cargo que ocupara hasta el martes de esa semana Carmen Fábregues, quien luego de rendir satisfactoriamente, pasó a la Secretaría de Asuntos Docentes.

La nueva directora tiene 18 años perteneciendo a la Escuela Técnica, si bien el ofrecimiento no la tomó por sorpresa por el grado de participación que estaba teniendo en el equipo de conducción, no era su objetivo final; sin embargo ante el ofrecimiento, no dudó en afrontar el desafío que implica llevar adelante este colegio con la estructura que lo forma, con una abultada matrícula con proyección de crecimiento, alumnos y alumnas en el internado y comedores, además, todo ello implica que prácticamente todos los días de la semana tenga movimiento escolar a diferencia del resto de las escuelas.

Luego de la presentación, la primera actividad fue la participación en la Expo RUral donde la Escuela tuvo dos stand, uno en el sector de Educación y el otro en cercanías del escenario donde funcionaron con la venta de productos alimenticios, y elementos confeccionados por los alumnos, como parrillas, entre otros.

En el momento de la transición, se produjo en el establecimiento un lamentable episodio en el taller en el que un alumno sufrió una grave herida en una de sus manos, hecho que nada tuvo que ver con el cambio de directivos, ni modifica el ritmo de trabajo y desarrollo que el ente educativo viene experimentando; mientras el Expediente iniciado como parte del protocolo ante estos casos , continúa su curso.

Junto a la Directora, en la imagen se ve a César Bustamante, Jefe de Taller, quien comentó que la participación en la Expo Rural permitió estrechar vínculos con las diferentes empresas a las que se les acercaron los proyectos y planes del colegio hacia el futuro, «durante el resto del año, por las obligaciones de cada uno, no siempre resulta fácil acceder a los gerentes o propietarios; actualmente, se articula y realizan pasantías en varias (empresas) donde los alumnos adquieren experiencia que les será de suma importancia en un futuro.

A su vez, recordó que siempre están abiertos a las propuestas de trabajos que pueden surgir de la comunidad, tanto para particulares como comercios.

La Escuela Técnica ha crecido considerablemente en matrícula, sumado una nueva cooperadora que muestra importantes cambios en su desempeño, lo que le ha dado mayor visibilidad y protagonismo en la sociedad, lo que la impulsa a seguir creciendo, especialmente, teniendo en cuenta que los cambios que se están dando en el país, al igual que en el mundo, demandan cada vez más, mano de obra especializada; el título que otorga la Educación Técnica, representa una importante ventaja para quienes lo obtiene a la hora de aspirar a un trabajo o proyecto propio.