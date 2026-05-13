Tras la mortandad de pejerreyes, prohíben pescar en la laguna del Parque de General Villegas

Así fue informado hoy por Medio Ambiente luego que se tomaran las muestra de agua que serán analizadas en Pehuajó.

Ante la duda por lo ocurrido, ya que no existe ni siquiera una presunción de la causa, se tomó esta decisión.

La pesca en la laguna del parque Municipal convoca diariamente a una importante cantidad de gente, especialmente los fines de seman, muchos incluso consumen lo que pescan.

El comunicado de la prohibición

La Municipalidad de General Villegas informa que queda prohibida la pesca en la laguna del Parque Municipal por el término de 15 días, como medida preventiva.

La decisión se toma a raíz de la situación detectada en el espejo de agua y mientras se aguardan los resultados de los análisis realizados, con el objetivo de preservar la salud de la comunidad y el cuidado del ambiente.

Agradecemos la colaboración de vecinos y visitantes respetando esta disposición.