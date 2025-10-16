Dos trabajadores municipales resultaron heridos al ser apretados por un auto cuando circulaban arriba de un carro

Esta mañana alrededor de las 11:30 horas en momentos que circulaban arriba del carro tirado por un tractor, un auto que intentó sobrepasarlos les apretó las piernas, provocándoles la caída.

Los empleados municipales regresaban al corralón luego de la jornada laboral, cuando en la calle Pueyrredón, frente a la terminal de ómnibus, se produjo el accidente.

El tractor con el carro que transportaba a unas siete personas, integrantes de la cuadrilla de cortadores de pasto, los que iban sentados hacia afuera, con los pies colgando (como lo hacen habitualmente), estaba siendo sobrepasado por la izquierda, por un automóvil Renault Sandero, conducido por una mujer de 60 años, cuando ésta realiza una maniobra que aprieta a los hombres y les produce la caída al piso.

Ante los gritos y silbidos, el tractorista detiene la marcha evitando pasarlos por encima.

El equipo municipal transitaba por el medio de la calle debido a que en ese sector, y especialmente a esa hora, en ambos lados hay vehículos estacionados; lo que seguramente, ante la reducción del espacio para circular la conductora provocó el hecho.

Tras lo ocurrido y preventivamente los dos hombres fueron trasladados al hospital para descartar lesiones de consideración; no obstante, intervino la Policía que c los fines periciales, dispuestos por la autoridad interviniente, los rodados involucrados fueron secuestrados, encontrándose estacionados frente a la comisaría.

