Bomberos de General Villegas iniciaron una campaña para la compra de una unidad multipropósito

Maricel Coronel y Mauro Galaverna, presidente de la Comisión y el Jefe del Cuerpo Activo, dieron detalles de la campaña que inició la institución con el objetivo de adquirir un nuevo autobomba que se sumará a los existentes.

Se trata de una unidad multipropósito la que tendrá las siguientes funciones:

•Unidad forestal: incendios forestales (rural), accidentes en ruta, incendios estructurales e

industriales.

•Incendios estructurales tanto en viviendas urbanas y rurales, fábricas, depósitos galpones, etc

•Incendios vehiculares

•Accidentes tanto en planta urbana, rural o en ruta.

•Inundaciones

Las características requeridas dada la variedad de los servicios a cubrir son, 4X4, que permita el traslado de personal con espacio para los equipos autónomos, una capacidad de agua entre 3000 a 5000 litros, baulera con espacio adecuado para transporte de materiales y herramientas, bombas contra incendios, que cuentan con características específicas, ideales y aptas para el combate de incendios en el campo.

Hace muchos años que Bomberos no sale a la comunidad con una campaña de este tipo, la última fue el 19 de junio de 1989 y tuvo como objetivo la puesta en funcionamiento el móvil N° 5, un viejo Chevrolet que oportunamente había donado la Municipalidad, era un regador al que tuvieron que restaurar y adaptar; por otra parte, en ese momento se lo dotó de una cisterna de fibra de vidrio, y una bomba en la parte trasera, que resultó una novedad en varios kilómetros a la redonda. Ese móvil hoy, aún activo, se encuentra en la costa bonaerense.

Por entonces los bomberos e integrantes d ela Comisión recorrieron principalmente lso establecimientos rurales, los que fueron visitando uno por uno; en esos años no existía la tecnología aplicada a las comunicaciones y las transacciones financieras como actualmente, lo que hace suponer que esta vez resultará más práctico.

Para las redes sociales, para los aportes las billeteras virtuales, transferencias, entre otros.

La unidad a adquirir es un Scania 4X4, fabricado en el exterior como autobomba, es decir que sus condiciones no requieren de adaptación alguna; incluso, la marca Sueca de estas unidades, permite y facilita la adquisición de repuestos y accesorios en caso de ser requeridos.

Acerca de la campaña todo aporte es bienvenido, la suma a alcanzar ronda los $ 200.000.000, incluso, aquellas empresas o particulares que lo requieran, pueden obtener un beneficio impositivo al efectuar una donación, ya que la institución cuenta con la posibilidad de entregar la documentación requerida para tal fin.

Un detalle importante a tener en cuenta es que los bomberos de General Villegas deben cubrir unas 240.000 hectáreas y varios kilómetros en ruta, estiman 135, lo que aumenta la siniestralidad en la que deben intervenir durante todo el año. Se debe considerar a su vez que abordan todo tipo de eventualidades.

Confiados en la respuesta de la comunidad, y habiendo recibido aportes recientemente, creen que el objetivo puede ser alcanzado relativamente pronto; una vez obtenido los fondos, se realizará la operación y la nueva unidad estará operativa en el cuartel.

General Villegas se caracteriza por su espíritu solidario cada vez que es requerido socialmente, más aún cuando se trata de entes vinculados a la salud, o la seguridad como en este caso.

Para donar

Razón Social: Asociación de Bomberos Voluntarios de General Villegas

Banco Nación

CUENTA CORRIENTE: 28.211.117/17

MONEDA: PESOS

SUCURSAL: GENERAL VILLEGAS

CBU: 01102828-20028211117179

CUIT: 30-62067362-1

ALIAS: cuartelvillegas