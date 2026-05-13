El vivero municipal abrió sus puertas a las prácticas profesionalizantes de estudiantes agropecuarios

La Secretaría de Promoción, Producción y Medio Ambiente participó del inicio de las prácticas profesionalizantes que se desarrollan en el Vivero Municipal, en articulación con la Escuela de Educación Agropecuaria “Nelly Brown de Emerson”.

La propuesta se enmarca en los programas de formación técnica y profesional, con el objetivo de brindar a los estudiantes la posibilidad de vincular los conocimientos adquiridos en el aula con experiencias concretas en el ámbito laboral, fortaleciendo así su formación y acompañando el desarrollo productivo local.

Durante la jornada realizada la semana pasada, los alumnos comenzaron con tareas de repique de ejemplares, una labor fundamental para garantizar la sanidad y el correcto crecimiento de las especies vegetales producidas en el vivero.

Estas actividades forman parte del Proyecto Integral de Arbolado que impulsa el municipio, consolidando acciones orientadas al cuidado ambiental y a la producción sustentable.

Desde la Secretaría de Promoción destacaron la importancia de generar espacios de aprendizaje práctico que potencien las capacidades de los futuros profesionales y reafirmaron el compromiso de seguir acompañando la educación técnica como herramienta de crecimiento para la comunidad.